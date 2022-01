Virgul e Marco Costa expulsos do “Dança com as Estrelas”

Virgul e Marco Costa despediram-se este domingo da pista do “Dança com as Estrelas”, depois de dançarem um Rumba e um Cha Cha Cha.

Os dois concorrentes foram menos votados da quarta gala do programa da TVI, que ficou marcada por uma expulsão dupla, e usaram as redes sociais para agradecer pela experiência.

“E ontem chegou ao fim a minha participação no ‘Dança Com As Estrelas’. Em primeiro lugar um obrigado à TVI, e a toda a produção, foram incansáveis comigo desde o primeiro minuto. Parabéns, a toda equipa”, começou por escrever o cantor no Instagram.

“Ao Pedro Teixeira e à Rita Pereira que conduzem o programa de uma forma que só eles sabem fazer. […] Ao Cifrão, sempre tão generoso comigo, ao senhor Alberto que adorei conhecer e me deu sempre sábios conselhos e à Jessica Athayde sempre tão querida e amável”, acrescentou.

“Ganhei amigos que levarei para a vida. […] Um obrigado especial a uma das mais talentosas bailarinas deste país, a minha parceira de dança Ana Cardoso, […] e a vocês desse lado que são o apoio de qualquer artista, grato por cada um que gosta de mim e do meu trabalho”, completou.

https://www.instagram.com/p/B9gcVxCJjp0/

“Foi do Caraças! […] Chegou ao fim esta aventura e só posso dizer obrigado”, começou por escrever o pasteleiro na mesma plataforma.

Obrigado Andreia, mesmo com a minha falta de jeito puseste-me a fazer coisas que nunca pensei ser capaz. Obrigado público que me fez chegar até aqui. Obrigado a todos os colegas que fizeram com que a experiência fosse ainda mais incrível e inesquecível. Obrigado TVI pelo convite”, acrescentou.

“Boa sorte para todos os que ficam! Na minha ausência que ganhe o melhor”, completou.

https://www.instagram.com/p/B9foY1tBZ2X/