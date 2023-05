Vítor Baía faz peregrinação a Fátima e assiste à Procissão das Velas

Vítor Baía fez uma peregrinação a Fátima para o 13 de maio e assistiu à Procissão das Velas. O dirigente portista destacou a Fé.

O antigo guarda-redes e vice-presidente do FC Porto Vítor Baía fez uma peregrinação a Fátima, no âmbito do 13 de maio, que se celebra neste sábado, e assistiu à Procissão das Velas, que juntou cerca de 200 mil pessoas no Santuário.

“Uma emoção a nossa chegada depois de 200 quilómetros de peregrinação em honra de Nossa Senhora de Fátima. A Fé leva-nos e nem sentimos!”, começou por referir o líder portista nas redes sociais.

“Foi incrível sentir a onda de amor e solidariedade de todos para com os peregrinos. Só quem já passou por isto entende do que falo…”

“Uma experiência cheia de Luz, reflexões e uma lufada de ainda mais Fé”, rematou Vítor Baía.