Vítor Baía infetado com covid-19 e com uma recém-nascida em casa

O antigo guarda-redes do FC Porto é um dos elementos da estrutura que testou positivo ao novo Coronavírus. Filha Matilde tem poucas semanas de vida.

A notícia começou por ser dada à tarde pela Imprensa desportiva e, rapidamente, chegou aos “sites” de televisão e de famosos: Vítor Baía está infetado com covid-19.

O dirigente portista e antigo guarda-redes dos “azuis e brancos” testou positivo ao novo Coronavírus na mesma altura em que o administrador Fernando Gomes e o diretor-geral para o futebol, Luís Gonçalves. Ou seja, o surto atingiu a SAD do FC Porto.

Segundo a Imprensa desportiva, Vítor Baía e Luís Gonçalves já estarão na última fase de recolhimento.

Recorde-se que o mítico ex-guarda-redes do FC Porto voltou a ser pai recentemente. Matilde, a filha em comum com Andreia Santos, tem apenas um mês de vida. Vítor Baía tem mais quatro filhos: Rodrigo, de dois anos, em comum com a atual companheira, Afonso, de 13, fruto da relação terminada com Elizabete Carvalho e Beatriz, e 23 e Diogo, de 27, que nasceram da relação com Alexandra Almeida.

“Um dia especial e inesquecível. Fomos presenteados com a chegada da Matilde. Um sincero agradecimento à direção, equipa médica, enfermeiros, analistas e auxiliares pelo profissionalismo, simpatia e carinho”, escreveu o antigo guardião no dia 22 de fevereiro nas redes sociais.

Recentemente, Andreia Santos destacou a boa-forma física depois do nascimento de Matilde. “O nosso corpo é incrível, a natureza é tão sábia e perfeita. Basta estarmos em harmonia e nutrir-mos o nosso corpo com os alimentos e suplementos certos, sem prejudicar a amamentação”, escreveu a nutricionista no perfil de Instagram.