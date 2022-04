Vitor Kley vai lançar projeto infantil “O Menino Sol”

Vitor Kley vai lançar um projeto dedicado às crianças, “O Menino Sol”. O namorado da atriz Carolina Loureiro abriu o livro sobre a motivação por detrás do novo trabalho.

O artista brasileiro conhecido por temas como “O Sol”, “Ainda Bem Que Chegou” e “O Amor É O Segredo” revelou que se prepara lançar um projeto de animação dedicado aos mais novos.

“Um dia eu estava no aeroporto e uma criança linda veio na minha direção, apontando para mim e gritando: ‘Mamãe! É o menino sol! O menino sol!’. Aquilo nunca saiu da minha cabeça”, começou por confessar.

“Sempre me senti uma criança gigante, me identifico com as crianças, e jamais quero deixar de ser uma delas. As crianças são puras e reais tal como minha forma de cantar, escrever, tocar e ser”, acrescentou.

O cantor admitiu que se trata de dar vida a uma personagem que represente a união. “Era necessário isso, […] criar um projeto infantil, ou melhor, criar um símbolo e uma personagem que unisse todas as pontas. Assim nasce “O Menino Sol”. Talvez o maior momento da minha vida tenha sido ao lado de uma criança, foi um presente e aqui com esse projeto fica o meu agradecimento a isso”, rematou.