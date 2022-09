Vítor Norte luta contra tumor maligno na cabeça e vai ser operado

Com 71 anos, Vítor Norte prepara-se para ser submetido a uma cirurgia para remover um tumor maligno. O ator soube no início no mês que tinha um cancro na cabeça.

O intérprete confirmou a informação à revista “Nova Gente” e referiu que “é um tumor externo, na cabeça mas extirpável”. No entanto, o artista afirma sentir-se “otimista”, enquanto espera pela operação.

Esta é uma doença que tem marcado a sua família. Carla Lupi, ex-mulher de Vítor Norte e mãe da sua filha, Sara Norte, morreu vítima de um cancro no pulmão. A filha do ator teve ainda que lidar com a perda da irmã mais nova, Beatriz, também vítima de um cancro.

Sara Norte ainda não se manifestou sobre a doença do pai, contudo, recorreu às redes sociais para recordar a sua irmã.

“Farias 17 anos. Como é possível? Continua a não parecer real porque a tua partida não tem lógica possível. A nossa pequenina, o nosso girassol”, começou por escrever.

“Tenho saudades tuas, da tua gargalhada e da tua personalidade forte. Às vezes fico a imaginar como serias tu adulta, a tornares-te uma mulher linda, com os valores todos que tinhas e com a inteligência para encarares esta vida nem sempre justa. Não há dia que não me lembre de ti. Minha Beatriz”, rematou.