Vítor Soares, companheiro de Sónia Jesus, condenado a três anos de prisão efetiva

Vítor Soares, companheiro de Sónia Jesus, ficou esta sexta-feira a saber a decisão do juiz, após alegado envolvimento no caso “Sementes em Pó”.

O pesadelo de Sónia Jesus, ter o companheiro longe de casa, longe dos filhos, pode estar perto do fim. O namorado, Vítor Soares, ficou esta sexta-feira, 25 de agosto, a saber a sentença após ter sido acusado de tráfico de droga.

“Vitó”, como é carinhosamente apelidado pela noiva, foi condenado, pelo tribunal de Bragança, a pena de três anos de prisão efetiva, mas poderá cumpri-los em prisão domiciliária.

Após sucessivos adiantamentos, do caso “Sementes em Pó”, Sónia Jesus está prestes a ter Vítor de volta. Dos três anos, “Vitó” já cumpriu um ano e dois meses.

Sónia Jesus ficou noiva de Vítor Soares durante a participação no “Big Brother”, programa transmitido pela TVI. Em setembro do ano passado, deram as boas-vindas ao terceiro filho, Fabian, que está prestes a completar um ano.

Quando testemunhou em tribunal, Sónia Jesus mostrou-se “chocada” ao saber que o noivo consumia cocaína.