Vítor Soares, noivo de Sónia Jesus, vai continuar preso devido a adiamento

Vítor Soares, arguido do processo “Sementes em Pó”, viu adiado o momento da leitura da sentença por causa das férias judiciais.

O julgamento de Vítor Soares, companheiro de Sónia Jesus, sofre, desde o primeiro dia, sucessivos adiamentos. Agora, ao contrário do que era expectável, Vítor e os restantes arguidos só vão saber a sentença em agosto: “Falta ouvir três testemunhas que faltaram na sessão anterior e vão ser conhecidas as alegações do Ministério Público”, revelou uma fonte à revista “TV Mais”.

Devido às férias judiciais, que se estendem desde 17 de julho a 31 de agosto, “Vító”, como é carinhosamente apelidado pela mulher, não volta já para perto da família.

“Ela desejava muito poder fazer umas férias com o Vitó e os filhos, até porque depois a Maiara e a Naísa iniciam o novo ano escolar”, explicou a fonte à mesma publicação, referindo-se às filhas do casal.

Recorde-se que Sónia Jesus ficou noiva de Vítor Soares durante a participação no “Big Brother”, programa transmitido pela TVI. Em setembro do ano passado, deram as boas-vindas ao terceiro filho, Fabian, que está prestes a completar um ano.

Quando testemunhou em tribunal, Sónia Jesus mostrou-se “chocada” ao saber que o noivo consumia cocaína.