“Vivavida” é o novo projeto da TVI e chega à antena dia 26 de setembro

“Vivavida” é o novo programa das tardes de sábado da TVI. O formato chega à antena do quarto canal no próximo sábado, dia 26, às 15h00.

A diretora de Entretenimento e Fição da estação privada aproveitou o programa “O Dia da Cristina” para dar a conhecer ao público a nova aposta do quarto canal para as tardes de sábado.

Chama-se “Vivavida” e conta com a condução dos apresentadores Rúben Rua e Helena Coelho, que se estreia no pequeno ecrã nesta função. No vídeo promocional, a TVI promete trazer ao público muita música e animação.

