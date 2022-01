“Você na TV!” acaba ao fim de 16 anos: “O princípio é na segunda-feira”, garante Goucha

Ponto final nos 16 anos de vida do “Você na TV!”. Os três apresentadores do formato encerraram, nesta manhã, o programa e Goucha garante que na segunda-feira começa um novo capítulo.

Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, os apresentadores dos últimos 16 anos do “Você na TV!”, conduziram, na manhã desta quinta-feira, o último programa na TVI. No final, o comunicador mostrou-se agradecido.

“Grato. Muito grato a todos com quantos trabalhei e particularmente a si que sempre nos acompanhou. Ano Novo programas novos. Receba com confiança e alegria os novos donos das manhãs (Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos) e junte-se a mim à tarde! O princípio será já na segunda”, garantiu Manuel Luís Goucha.

No dia 4, o comunicador estreia um programa em nome próprio, nas tardes da TVI, enquanto Cláudio Ramos e Maria Cerqueira Gomes asseguram as manhãs da estação, com o novo “Dois às 10”.

Cristina Ferreira publicou um vídeo no Instagram com os melhores momentos do “Você na TV!”: “Aqui deixo parte da minha vida. 16 anos dos melhores anos de televisão. Ao lado de um amor maior. E só não acaba porque há amores eternos. OBRIGADA”, escreveu a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

Maria Cerqueira Gomes, que esteve um ano e meio no formato, também quis deixar o seu testemunho nas redes sociais. “Foi aqui que tudo começou para mim na @tvioficial. Foi um programa que me desafiou todos os dias. Foi aqui que aprendi a ser mais paciente, resiliente e ainda mais focada. Aqui comecei…mas o fim está longe!”.

Nuno Santos, diretor-geral da TVI, deixou um agradecimento à equipa. “A televisão, eterno território dos afetos, é nova todos os dias porque o público, precisando de encontrar aqueles que conhece e de contactar com os temas que o tocam e emocionam, quer sempre algo que o surpreenda. E esse é o desafio de cada equipa”, começou por destacar no Facebook.

“O ‘Você na TV!’, que hoje chega ao fim, teve uma longa e invulgarmente bem-sucedida vida. Nesse sentido deixa saudades e foi esse tempo que celebrámos nesta última manhã do ano”.

“Agora já estamos todos a pensar (e a trabalhar) nos novos projetos de 2021

Parabéns à Equipa, com o Manel à cabeça, obrigado a todos os espectadores.

Bom Ano!”, rematou Nuno Santos.