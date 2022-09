“Vou celebrar um amor louco e bonito”, afirma Liliana Almeida

Liliana Almeida e Bruno de Carvalho não só trocaram alianças como também palavras de afeto na hora dos votos.

Durante a troca de palavras de afeto, o casal lembrou as dificuldades que enfrentou na sua passagem pela casa do “Big Brother Famosos 2”, na TVI.

“Vou falar da celebração de um amor louco e bonito. Falar de amor parece sempre pouco. Falar de alguém com quem vamos casar é sempre falar de uma pessoa rara e tu és uma pessoa rara. Quando me perguntam o que vejo no Bruno eu pouco ou nada explico porque pessoas raras são difíceis de explicar. Eu não estou a endeusar-te, eu não vejo Messias apesar de saber que estiveste perto de o conhecer. Alguém que tem a capacidade de ser o que é, ser verdade, ser inesgotável de generosidade e amor e que eu quis e vou casar”, começou por dizer Liliana Almeida.

“Vou celebrar ter conhecido o homem da minha vida e ter entregue o que de mais precioso tenho, o meu coração, e sei que te vais esforçar para cuidar dele. Dizes que sou cósmica mas o que me queres dizer é que vejo bondade em tudo e em todos e que devo proteger-me. Às vezes não consigo mas tu estás ai e não me largas a mão e para mim quem se doa, cuida e ama sem medo tem de ser protegido”, continuou a cantora.

“Eu vou proteger-te. Um dia disseste que estar com alguém como tu não é fácil. Na altura não liguei. Hoje percebo o que me quiseste dizer. Percebi que teria de crescer rápido porque estar contigo é viver rodeada de perguntas e aqui neste momento acredito que já respondi a todas. Sei que o ser humano vive para a certeza e na verdade a única que temos é que não queremos nem sequer pensar nela”, acrescentou.

“Nunca fui de planear nada e a vida consegue sempre surpreender-me e colocou-te nos meus planos e eu estou tão feliz com isso. Tenho muitos para concretizar, vamos fazê-los? Peço sabedoria para que possamos ultrapassar todos os obstáculos no caminho com toda a força que nos caracteriza. Antes de entrar para a casa do ‘Big Brother’ estava com tanto medo, mas sempre ouvi dizer que devemos estar perto das maiores loucuras e mudanças das nossas vidas e eis que percebi ser a verdade”, continuou emocionada.

“Existe algo que temos em comum e que nos faz estar aqui sem abrir mão por nada deste amor. As nossas histórias de vida, tivemos muitos recomeços e então damos muito valor ao que nos enriquece a alma e nos faz sentir vivos e este amor fez isso por nós”, afirmou.

“Arriscamos e o risco é será sempre a possibilidade de um belo acerto e não é só um belo acerto, foi o maior acerto. Obrigada por tudo Bruno! Continua assim a fazer-me rir mesmo quando discordamos, que sejamos amor e partilha e que continuemos a abraçar em coletivo aqueles que acreditam não só no nosso amor mas no Amor. Amo-te búe, juntos até ao infinito meu amor”, rematou Liliana Almeida.

De seguida foi a vez de Bruno de Carvalho abrir o seu coração e declarar-se a Liliana Almeida no altar.

“No dia 2 de janeiro conheci-te. Tenho de dizer que senti pela primeira vez o que é o amor. Não era apenas paixão, não era apenas conforto, não era apenas segurança. Era amor. Um sentimento de que fazias parte de mim. Uma parte que estava adormecida até te reencontrar. E digo reencontrar porque acredito que vida após vida fomos destinados a encontramo-nos e amar”, começou por dizer.

“Mas parte de Portugal não percebeu. Sobretudo aqueles que pensam que te conhecem melhor do que tu própria por serem teus amigos e amigas há muitos e muito anos, ou então aqueles que se arrogam em ser defensores dos direitos esquecendo-se que eu e tu também temos as nossas famílias também. Grupos que não servem para desenvolver a sociedade mas para serem mais um conjunto de hipócritas como tantos outros. E o mundo pôde assistir ao nascimento do amor mais genuíno e louco que foi visto em Portugal. E os amigos foram de estágio em estágio”, acrescentou.

“Começou na galhofa do ‘é tão giro’, ‘que orgulho tenho na Liliana’, ‘O bruno é um fofo’ para a hipócrita crítica do ‘Bruno disse que a Lili era dele, que autoritário, que agressivo e onde fica a individualidade da nossa Liliana’ e a ignorância foi dando lugar à estupidez humana, vista e revista pelo génio Einstein. E nós íamos vivendo a mais louca história de amor alguma vez vista na TV. Alheios à hipocrisia que se ia gerando fomo-nos conhecendo, limando, aborrecendo, fazendo as pazes, falando, discutindo, amando, beijando, brincando e cantando”, prosseguiu.

“E aqui chegamos minha amiga, minha companheira, meu amor, minha mulher. E agora digo com orgulho redobrado que és minha e eu sou teu. Mas para aqui chegarmos tiveste de atravessar o Cabo das Tormentas onde o Adamastor das críticas, mentiras, inveja e maldade queriam negar-te o tu chegares ao Cabo da Boa esperança, mas tu disseste que não a esse adamastor. Eu quero viver esse amor disseste tu ao mundo. Tenho orgulho em ti. Tenho orgulho no que és, no teu percurso de vida, no teu caráter, nos teus princípios, cada dia ao teu lado é um desafio para mim”, assegurou.

“Desculpa cada defeito, cada erro, cada imperfeição. Quero ser tudo ao teu lado. Quero que te sintas a mulher especial e mais amada do mundo. Mas por vezes tenho falhado esse objetivo e quero hoje pedir-te perdão por cada lágrima que choraste, por cada desilusão que tiveste, quero que este capítulo da nossa vida comece assim. Com o teu perdão porque será a ajudarmo-nos um ao outro, a superar os nossos defeitos que podemos ambicionar manter o nosso amor eterno como até hoje”, afirmou.

“Dizer amo-te é fácil e eu nunca gostei de ir pelo caminho fácil. E, por isso, te digo desculpa meu amor, estive, estou e estarei ao teu lado. Que Deus me ajude a ter a sabedoria para te proteger e cuidar, obrigado, por cada dia que te tenho ao meu lado”, concluiu.