Warner Bros e Coral Europa anunciam acordo de coprodução em Portugal

A Warner Bros e a Coral Europa anunciaram um acordo de coprodução em Portugal. Empresas vão coproduzir formatos e desenvolver produtos originais.

A Warner Bros e a Coral Europa acordaram a coproduçáo de vários formatos em Portugal, incluindo títulos do catálogo da WBITVP. As duas empresas vão igualmente colaborar no

desenvolvimento de formatos originais para televisão.

Nos últimos anos, a Warner Bros produziu programas de vários géneros, e no seu portfólio destacam-se formatos como “Terra Nossa” (SIC), “Portugueses Pelo Mundo” (RTP), “Mental Samurai” (TVI), “Cantor ou Impostor” (SIC), “Apanha se Puderes” (TVI) e “First Dates” (TVI).

Quanto à Coral Europa, dirigida por Bruno Santos (na imagem), produziu séries como “Golpe de Sorte” (SIC) vendida e adaptada internacionalmente, a série de ficção histórica “A Generala” (OPTO/SIC), a recente coprodução “Sequía/Crimes Submersos” feita para a RTP, em Portugal, e para a TVE, em Espanha, bem como a série “João sem Deus/Os últimos dias de Abadiânia”, uma série que atualmente está a ser feita em coprodução com a TVI e o Canal Brasil.

Na área do entretenimento, o catálogo da Coral Europa inclui os talkshows “Goucha” (TVI) e “Casa Feliz” (SIC) bem como o programa de cooking competition “Chefs da Nossa Terra” (RTP).