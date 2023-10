“Where I Belong” é a canção portuguesa do “Junior Eurovision Song Contest”

O tema “Where I Belong”, interpretado Júlia Machado, vencedora do “The Voice Kids 2023”, irá representar Portugal no “Junior Eurovision Song Contest”.

O tema “Where I Belong”, da autoria de Fernando Daniel, João Direitinho, Aurora Pinto e Twins (Luís Pereira), foi o escolhido para representar Portugal no “Junior Eurovision Song Contest”.

Júlia Machado, vencedora do “The Voice Kids 2023” da RTP1, de 13 anos, irá interpretar a canção e representar o país no evento, que decorre em Nice, já no próximo dia 26 de novembro.

“‘Where I Belong’ fala de uma viagem e de todas as incertezas e riscos que a busca por um lugar melhor pode envolver. A história de alguém que vive em um lugar escuro e triste e tenta encontrar uma vida mais brilhante. Um sítio a que possa chamar casa”, lê-se em comunicado.

Júlia, que se encontra a viver nos Estados Unidos, assumiu publicamente ter sofrido bullying. Esta canção fala sobre ela, mas a própria espera que sirva como um “grito solidário” para com todos aqueles que estejam a passar por uma situação semelhante.