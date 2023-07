“Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody” chega à televisão

O filme sobre a vida e carreira da artista americana Whitney Houston chega à televisão portuguesa a 28 de julho.

Whitney Houston foi e continua a ser uma das maiores cantoras norte-americanas com músicas de cenas de filmes marcantes e uma carreira longa.

No ano passado, a atriz Naomi Ackie encarnou a pele da cantora e participou do filme biográfico sobre a vida e carreira de Whitney Houston, que morreu a 11 de fevereiro de 2012.

Com um argumento do mesmo autor de “Bohemian Rapsody”, a história é uma “homenagem em pleno de força e emoção à vida e à música de uma das maiores cantoras de todos os tempos”, segundo comunicado. “Este filme biográfico conta com uma poderosa interpretação de Naomi Ackie no papel principal, e oferece um retrato sem limites da mulher complexa e multifacetada por detrás da voz”, lê-se na mesma nota.

Meses após a sua estreia, “Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody” está finalmente a chegar às televisões portuguesas. A película será exibida a 28 de julho, às 21.30 horas, em exclusivo no TVCine Top.