Yannick Djaló foi ao casamento do amigo Nani no Cristo Rei

O pai das duas filhas mais velhas de Luciana Abreu não quis faltar à união entre Nani e a agora mulher, Daniela.

Yannick Djaló foi um dos muitos convidados presentes no casamento do futebolista Nani e da namorada, Daniela, que decorreu este domingo no Cristo Rei, em Almada.

O pai das filhas mais velhas da atriz Luciana Abreu e ele próprio futebolista, quis dar os parabéns ao ex-jogador de clubes como Sporting, Manchester United e Valência, que este fim de semana entrou no clube dos casados.

“Que essa união seja iluminada e abençoada, que nunca falte serenidade, paz e saúde! E que o amor mantenha vocês sempre unidos como hoje. Felicidades ao casal!” desejou Yannick Djaló aos agora marido e mulher.