Yolanda Tati anuncia gravidez: “Muitas mais náuseas e indisposição do que na primeira”

Yolanda Tati recorreu às redes sociais para fazer um anúncio especial. A antiga locutora e o marido, Marco Turco, estão à espera do segundo filho.

Yolanda Tati surpreendeu tudo e todos ao revelar este domingo, 23 de julho, que está grávida. A comunicadora, que subiu ao altar no passado mês de maio, já está a caminho do terceiro trimestre, o que significa que trocou alianças já com uma vida a gerar-se dentro de si.

“Afinal, a vossa amiga… O tanto que eu já andei com o bebé dois não está escrito, juro! Não só espargatas no nosso casamento. Mas o tanto de viagens, de trabalhos, apresentações de eventos, reuniões e desafios psicológicos, físicos e mentais no sufoco de um primeiro trimestre (e segundo também) com muitas mais náuseas e indisposição do que na primeira gravidez”, escreveu.

“Viver tudo isto e manter-me focada nas minhas batalhas e em dar sempre o melhor de mim a nível profissional e pessoal, faz com que me sinta muito orgulhosa de ser mulher. Somos, realmente, o milagre da vida. Gratidão a Deus, ao universo, a todos: Por tudo”, acrescentou.

Na caixa de comentários, os fãs já reagiram ao anúncio. “Não te aguento”, “Que notícia boa para começar um domingo. Parabéns a vocês, Yo. Deus vos abençoe muito” e “Muito parabéns! Felicidades aos papás e mano” são alguns dos exemplos.

Yolanda Tati e o marido, Marco Turco, já são pais do pequeno Leonardo, que completa dois anos de vida no próximo mês de agosto.