Youtuber Miguel Luz infetado com Covid-19

Miguel Luz revelou que está a cumprir isolamento depois de ter testado positivo à Covid-19.

O youtuber partilhou no próprio canal mais um vídeo do podcast semanal “Janela Aberta”, no qual afirmou que está infetado com o novo coronavírus e apresenta alguns sintomas, como arrepios no corpo e tosse. No entanto, garantiu já estar já recuperado e sem sintomas.

“É verdade, tenho Covid-19. Comecei a ter uma ‘tossezinha’ e a sentir a temperatura do corpo estranha. Acordei às 8:40 horas, mesmo todo ‘lixado’. Pus-me a ver um filme, mas estava sem motivação”, contou, referindo que ficou infetado depois de ter estado em contacto com um amigo que testou positivo.

Miguel Luz acrescentou ainda que ligou para o SNS e, no dia seguinte, fez o teste ao qual recebeu o resultado positivo mais tarde.