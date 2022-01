Youtuber português desesperado com conta “pirateada”

Ricardo Fazeres viu a sua conta de Youtube ser roubada e começar a ser usada por desconhecidos. O conhecido “gamer” espera que a plataforma resolva o problema rapidamente. Mas não tem grandes esperanças…

“Vazio”, “angustiado”, “desorientado” e “impotente”. É assim que o conhecido youtuber Ricardo Fazeres se apresenta no Twitter, depois de a sua conta na plataforma de vídeos ter sido pirateada e começado a ser usada por utilizadores desconhecidos.

O “gamer” já está em contacto com a plataforma, mas o caso ainda não tem resolução à vista.

“O processo vai ser lento, porque são milhares de casos no mundo, um processo complexo. O YouTube falou quatro ou cinco vezes comigo por mensagem privada e o último passo que me deram foi um formulário para eu preencher, fazendo a autenticação com um e-mail secundário, visto ter perdido o acesso à minha conta principal, o mesmo associado ao YouTube. Tanto perdi o e-mail como o canal”, explicou Ricardo Fazeres em declarações ao Sapo Tek.