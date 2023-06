“Youtuber” Tiago Eugénio sofre acidente de viação e está em estado crítico

O conhecido “youtuber” Tiago Eugénio sofreu um acidente de viação na zona de Boliqueime, no Algarve, e encontra-se em estado crítico.

É um dos influenciadores digitais mais conhecidos em Portugal e está a viver uma situação dramática: Tiago Eugénio sofreu um grave acidente de viação, na zona de Boliqueime, no Algarve, e está internado em estado crítico.

“A equipa do nosso querido Tiago vem informar que ele teve um grave acidente e se encontra em estado crítico, em coma. Nos cuidados intensivos. Vamos orar por ele”, pode ler-se na conta de Instagram oficial de Tiago Eugénio.

Depois do despiste de carro e do desencarceramento, o conhecido “youtuber” português foi conduzido pelo INEM para o Hospital de Faro. Ao local do sinistro acorreram, ainda, a GNR e os Bombeiros Voluntários.