Zac Efron vai receber estrela no Passeio da Fama em Hollywood

Ainda este mês, Zac Efron vai receber uma estrela no conhecido Passeio da Fama em Hollywood na categoria “Motion Pictures”.

O Passeio da Fama – ou “Walk of Fame” – é uma conhecida atração turística para quem visita Los Angeles. Mas também um marco e homenagem a figuras importantes do entretenimento.

O próximo a ter o seu nome na calçada é Zac Efron, na categoria “Motion Pictures”. O ator ficou conhecido ao interpretar “Troy Bolton” em “High School Musical”. A inauguração decorre ainda este mês, na próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro.

“Estamos entusiasmados em homenagear o ator Zac Efron que começou a sua carreira na Disney e reinventou-se como protagonista ao interpretar uma ampla variedade de grandes papéis”, afirma Ana Martinez, produtora do “Hollywood Walk of Fame”. “Que maneira de terminar o ano com este ator popular e talentoso”, acrescentou.