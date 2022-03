Zé Lopes foi submetido a cirurgia por “questão de saúde”: “Esta decisão tornou-se essencial”

Zé Lopes recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, 7 de março, para revelar aos seus seguidores que foi submetido a uma cirurgia.

O comunicador da TVI confessou que realizou uma cirurgia metabólica porta única por “questões de saúde”. Esta é uma operação bariátrica e que pretende tratar problemas relacionados com a obesidade.

“Mudar. Quando comecei a comunicar pelas redes sociais, deixei claro que partilharia sempre convosco tudo o que achasse importante, e que tentaria ao máximo que soubessem todas as novidades por mim! Assim sendo, chegou a hora de vos revelar a minha maior mudança de vida: fiz uma cirurgia metabólica porta única”, começou por escrever.

“Sempre me senti bem com o meu corpo, nunca tive nenhum complexo e continuo a achar que um corpo feliz é aquele onde nos sentimos bem, mas a verdade é que, por uma questão de saúde, esta decisão tornou-se essencial. Tenho 24 anos, tinha um índice de massa corporal bastante elevado e era pré-diabético, por isso tinha de agir o quanto antes”, acrescentou.

“Podiam achar que não dava, mas a verdade é que dá, porque, além de todo o cuidado e atenção dos profissionais com os quais tenho realizado uma série de consultas (nutrição, psicologia e até um teste genético), tive a oportunidade de fazer a cirurgia através do método porta única, o que faz com que não tenha ficado com nenhuma cicatriz no corpo! (A medicina é incrível!)”, explicou.

“Realizei a cirurgia, na passada sexta-feira dia 25, e acho que os resultados já se começam a notar. Como não tive absolutamente dor nenhuma (juro!), na segunda-feira dia 28 já estava a bailar numa festa de carnaval. Vocês sabem que eu não falho um ‘rolezinho’.

Nos próximos dias vão poder acompanhar todo o processo de transformação nos meus ‘storys’. E nunca se esqueçam, procurem ser sempre a vossa melhor versão!” rematou.