Zendaya utiliza mais de seis milhões de dólares em jóias nos Óscares

Zendaya esteve no regresso dos Óscares ao formato físico. A atriz destacou-se na passadeira vermelha e na gala com mais de seis milhões de dólares em jóias.

Com um vestido da Valentino que brilha no escuro, a intérprete chamou à atenção do público com o conjunto de jóias que utilizou da marca Bvlgari: um colar, alfinete, brincos e anéis.

De acordo com a revista norte-americana “People”, o conjunto está avaliado em mais de seis milhões de dólares. Lembre-se que a atriz apresentou uma das categorias dos Óscares 2021.

A cerimónia deste ano decorreu na estação ferroviária Union Station, em Los Angeles, nos Estados Unidos.