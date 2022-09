Zezé Camarinha faz promessa a Bruno de Carvalho: “Vai levar um estalo no focinho”

Zezé Camarinha tentou entrar no casamento de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida para um “acerto de contas” com o ex-presidente do Sporting. Contudo, não foi bem-sucedido e deixou uma promessa.

O empresário não se conteve depois de não ter conseguido entrar na cerimónia na Quinta do Paço, em Algoz, Algarve, devido ao respeito que diz ter pelo assistente de produção Rúben Vieira, mais conhecido como “Ben”. Mas, Zezé Camarinha jura que vai continuar à procura do também DJ.

“Quando o encontrar vou-lhe dar de mão aberta, ele vai levar comigo. Não perco com ele e até queria que a TVI filmasse, senão filmo eu! Esse bandalho vai levar um estalo no focinho”, prometeu, em declarações ao site Holofote.

“Quando me viu no carro, o Ben veio logo ter comigo. […] Quem estava na festa não se apercebeu e ele pediu-me por tudo para eu me acalmar e para sair. Só o fiz por respeito ao rapaz, que estava ali a fazer o trabalho dele e não tem nada a ver com isto”, contou.

Recorde-se que, numa acesa troca de palavras na Internet, Bruno de Carvalho tinha desafiado o empresário algarvio para um “acerto de contas”.