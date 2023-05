Zulmira Ferreira confirma separação de Jesualdo Ferreira

Zulmira Ferreira confirmou a separação de Jesualdo Ferreira no programa “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras.

Depois de a Imprensa ter noticiado a separação do agora ex-casal, Zulmira Ferreira confirmou a informação na “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras, onde é comentadora.

“Há seis meses (desde a morte do filho, o DJ Edie Ferrer), que eu não consigo ter paz e serenidade na minha vida. Mas estou convencida que melhores dias virão. Sempre fui uma pessoa positiva e não quero perder isso”, começou por referir Zulmira Ferreira.

“Desejo-lhe o melhor do mundo. Foram 33 anos da minha vida e agora é olhar para a frente e encarar esta nova etapa com algum otimismo”, referiu, sobre Jesualdo Ferreira.

“Infelizmente as relações nem sempre são eternas como nós desejamos. Foram 33 anos. Eu só tenho de desejar o melhor ao Jesualdo e para mim também, um bocadinho. Também mereço”, rematou Zulmira Ferreira.

Recorde-se que há um mês, em declarações à revista “Caras”, a comentadora já tinha deixado implícito o fim da relação com o treinador: “Ele foi-se embora no dia a seguir ao velório (do filho) e não voltámos a estar juntos. Tento compreender que a profissão dele é assim, mas nesta altura da minha vida está ser complicado aceitar”.