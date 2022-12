Zulmira Ferreira partilha a dor com Tony Carreira: “São estas pessoas que quero ouvir”

Zulmira Ferreira falou pela primeira vez em televisão da morte do filho, o DJ Eddie Ferrer, e confessou que se tem refugiado na família Carreira.

Na primeira entrevista depois da morte do filho, o DJ Eddie Ferrer, na sequência de um aneurisma, na Turquia, a caminho do Mundial do Catar, Zulmira Ferreira confessou a João Baião e a Diana Chaves que prefere estar sozinha e que, de resto, é assim que vai passar o Natal.

“Vou viver este período sozinha. O meu marido (Jesualdo Ferreira) vai estar com o futebol no Egito e eu não queria estar no Cairo sozinha”, referiu.

“Para mim não vai ser Natal e custa-me a pronunciar essa palavra”, acrescentou Zulmira Ferreira, que agradeceu as milhares de mensagens de pesar: “Agradeço aqui publicamente, porque ainda não o fiz, não me apetecia estar com ninguém”.

Duas das pessoas que a comentadora tem aberto uma exceção são Tony Carreira e Fernanda Antunes, pais de Sara Carreira, que perdeu a vida num acidente de viação há dois anos. Zulmira Ferreira esteve na “Gala dos Sonhos”, da Associação Sara Carreira, no Campo Pequeno, e tem recebido apoio do músico e da empresária. “São estas as pessoas que quero ouvir e com quem posso desabafar”.

Na noite desta quarta-feira, a comentadora volta ao “Passadeira Vermelha”, da SIC: “Não vai ser fácil, como não está a ser fácil estar aqui, mas jurei a mim própria que tinha de tentar recuperar”.

“Não estou bem, mas sei que sou forte. No entanto, não voltarei a ser a mesma, porque perder um filho é perder a vida, não tenho mais nada que me motive”, disse, de seguida.

“Perdi o meu pai, a minha mãe, e agora parte de mim e não há nada que faça aliviar esta dor”, acrescentou Zulmira Ferreira, que tem falado com pessoas que perderam filhos. “É com elas que me sinto bem”.

A concluir, a comentadora do “Passadeira Vermelha” falou sobre o local onde gosta de estar. “Ontem fui ao cemitério e, por incrível que pareça, sinto-me bem ali, é onde quero passar parte da minha vida”.