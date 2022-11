Zulmira Ferreira partilha novas memórias do filho

A atravessar um dos períodos mais difíceis da sua vida, Zulmira Ferreira tem encontrado algum conforto nas memórias que guarda do seu filho, o DJ Eddie Ferrer, que no fim de semana passado perdeu a vida.

Através do seu perfil de Instagram, a comentadora tem vindo a partilhar algumas memórias do filho e também algumas publicações de amigos do intérprete.

“Daquelas que serão Imortais meu anjo lindo”, escreveu.

Recorde-se que Eddie Ferrer morreu no passado sábado, 19 de novembro, vítima de um aneurisma. O funeral do artista decorreu esta quarta-feira, 23 de novembro.