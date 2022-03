António Raminhos, Quimbé e Nuno Markl juntos no Guincho

Catarina e António Raminhos e filhas, Mariana Alvim e família, Quimbé e filhos, Ana Markl e família, Nuno Markl e família, Manuel Marques e Beatriz Barosa e Wandson estiveram no Hotel da Fortaleza no Guincho para um evento da Lego.

Os famosos não quiseram perder as brincadeiras e atividades que a Lego apresentou para este Natal numa manhã de diversão e desafios.

Também estiveram no evento Jorge Gabriel, Miguel Costa e filhas, Nuno Janeiro e família, Joana Amaral Dias e família, Carolina Patrocínio e família, Mariana Patrocínio e família, Madjer e família, Adriane Garcia e família e todos mostraram não ter perdido as brincadeiras da infância com as peças da Lego.