Caras conhecidas estiveram, esta quinta-feira, 7 de julho, no El Corte Inglés para festejar o Dia Mundial do Chocolate.

A data foi celebrada com uma degustação dos chocolates vinte vinte de várias percentagens acompanhado com vinho do Porto no Club del Gourmet, do piso sete, do centro comercial, em Lisboa.

O evento contou com uma degustação aberta ao público e com a presença do humorista António Machado e da influenciadora Catarina Beato.