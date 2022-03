Caras conhecidas juntam-se para antestreia do filme “Tudo Pela Justiça”

Mia Relógio e Diogo Beja. Evento: Antestreia do filme "Tudo pela Justiça" - Just Mercy - Cinemas NOS, Vasco da Gama, Lisboa, 15.01.2020

Diversas caras conhecidas juntaram-se no cinema do Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, para assistir à antestreia do filme “Tudo Pela Justiça”, do realizador Destin Cretton.

A chegada da obra cinematográfica protagonizada por Michael B. Jordan levou até ao cinema vários famosos. O filme foi inspirada numa história verídica do jovem advogado Bryan Stevenson.

Depois de se licenciar em Harvard, Bryan teve várias opções de emprego. No entanto, vai até Alabama defender quem foi injustamente condenado por crimes que nunca cometeram ou que nunca tiveram uma representação adequada, com a ajuda da advogada local Eva Ansley (Brie Larson).

Um dos seus primeiros casos é o de Walter McMillian (Jamie Foxx), que em 1987 foi condenado à morte pelo assassinato de uma jovem de 18 anos, apesar das provas apontarem para a sua inocência.

Nos anos seguintes, Bryan envolve-se num labirinto de manobras legais e políticas, e racismo ostensivo enquanto luta por Walter, e outros na mesma situação, apesar de ter o sistema contra ele.