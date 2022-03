Caras conhecidas juntam-se para celebrar o Dia do Pai

Diversas caras conhecidas juntaram-se, no passado sábado, 19 de março, para celebrar o Dia do Pai no Gourmet Experience. Os famosos fizeram as suas pizzas.

Durante a manhã de sábado, o espaço encheu-se de de pais e filhos que celebraram o Dia do Pai. Os famosos fizeram pizzas no restaurante Ribalta e decoraram gelados com os novos sabores feitos especialmente para este dia com trufa e spirulina.

Foi um momento celebrado em família com muita diversão.

Entre os famosos que visitaram o espaço destaque para Quimbé e Mafalda Rodiles.