Várias caras conhecidas divertiram-se, esta sexta-feira, 8 de julho, no terceiro dia do festival NOS Alive no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa.

Jessica Athayde, José Condessa, Sónia Araújo e Mariana Patrocínio foram alguns dos famosos que estiveram no recinto para uma festa com muita música, álcool e diversão.

Isabel Figueira, Rodrigo Paganelli, Francisco Menezes e Jani Gabriel também marcaram presença no evento.

Destaque ainda para o manequim Luís Borges que voltou a estar no NOS Alive.