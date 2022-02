Centenas de convidados animaram festa de Rita Egídio

Rita Egídio comemorou no passado sábado, com uma festa privada, o seu 39.º aniversário, ao qual não faltaram amigos e familiares, num total de mais de três centenas e meia de convidados que se juntaram para animar a tarde e a noite de dia 21 de dezembro no histórico e emblemático Palácio do Correio-Mor, em Loures.

Presenças confirmadas neste evento pensado ao estilo matinée que se iniciou pelas 15h00 a que se estendeu até às 22h00 foram as dos DJ Luís XL Garcia e Daveed, dois ícones da música eletrónica em Portugal que a DJ e produtora Rocky Valente fez questão de convidar para assinalar este dia tão especial para si.

Na celebração estiveram também presentes, além de outros fortes nomes da música eletrónica nacional e internacional, quatro dos seus seis filhos: Guilherme, Rodrigo, Jean Paul e Gonçalo que não deixaram de partilhar este momento com a mãe.

Após o evento, visivelmente emocionada, Rita Egídio que se encontra a viver em Portugal há cerca de quatro meses revela: “Foi sem dúvida um dia muito especial para mim. Estar neste Palácio deslumbrante, com os DJ’s de quem tenho tanto orgulho é para mim uma honra. Estar rodeada de tantos amigos neste dia em que celebro o meu 39 aniversario foi mágico. Esta foi a confirmação que mesmo com alguns tombos na minha vida, o respeito aos meus valores fez-me ser capaz de transformar erros em ferramentas. Sou uma mulher que vive a sorrir e que se sente eternamente grata pela vida que tem e que criou. Obrigada a todos os presentes por me proporcionaram um dia mágico. Sem vocês não seria possível”.

O evento pensado ao estilo do “Worlds of Rocky”, um dos projetos criados por Rita Egídio que, de entre uma vasta e rica vida profissional dedicada a espetáculos e criações musicais, concebe um conjunto de “lives” realizados em locais cultural e historicamente ímpares que contam sempre com milhares de seguidores vai ser transmitido na BE-AT.TV, a mais avançada plataforma de live streaming vídeo do mundo para dance music e música eletrónica, no próximo dia 6 de Janeiro.