Concerto dos Guns N’ Roses em Portugal adiado por causa da Covid-19

A Covid-19 continua a adiar concertos em Portugal. Desta vez foram os Guns N’ Roses a ver o concerto deste mês cancelado, para já.

A banda de Axl Rose e Slash tinha um espetáculo marcado para o Passeio Marítimo de Algés no próximo dia 20, mas a proibição de aglomeração de pessoas decretada pelo Governo e pela Direção-Geral de Saúde impede os portugueses de voltarem a ouvir ao vivo músicas como “November Rain”, “Estranged”, “Patience” ou “Dont Cry”.

A informação foi avançada na manhã desta quarta-feira pela promotora do concerto, a Everything is New.

“Em virtude da atual situação provocada pelo surto de coronavírus Covid-19, e mediante as recomendações da Direção Geral de Saúde e limitações impostas para o mês de maio pelo estado de calamidade, o espetáculo de Guns N’ Roses agendado para o dia 20 de maio, encontra-se adiado”, começa por referir a promotora do empresário Álvaro Covões.

“Estamos a trabalhar numa nova data, que contamos partilhar em breve, bem como todas as informações relativas aos bilhetes. Agradecemos a vossa paciência e compreensão”.

Recorde-se que os Guns n’ Roses reagendaram, recentemente, os concertos na América Central e do Sul. Há algumas semanas, também o Rock in Rio Lisboa, que se deveria realizar no Parque da Bela Vista, foi adiado para o próximo ano.