Famosas reúnem-se para celebrar o Natal com a Douglas

A menos de um mês do Natal, a compra de prendas e as festas dedicadas à data especial já estão a acontecer. Para celebrar as festividades, a Douglas realizou um evento de Natal.

Com decorações natalícias, presentes e estações de maquilhagem, várias foram as celebridades que marcaram presença.

Liliana Campos, Débora Monteiro, Ana Marta Contente, Marta Andrino, Vanessa Oliveira, Adriane Garcia e Joana Cruz foram algumas das figuras públicas que marcaram presença no evento.