Famosos divertem-se na antestreia do filme “Birds of Prey”

Ana Luísa Barbosa, Isabel Silva, Inês Mocho, Raquel Henriques, Oceana Basílio, Diogo Beja, Virgul, entre outros divertiram-se no Centro Comercial Colombo, onde assistiram à antestreia do filme “Birds of Prey”.

Diversas caras conhecidas do público português juntaram-se no cinema daquele espaço comercial para ver em primeira mão o filme protagonizado por Margot Robbie no papel de Harley Quinn.

Quando o vilão e o seu braço direito, Zsasz, capturam uma jovem chamada Cass, a cidade fica virada do avesso à procura dela. Os caminhos de Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya cruzam-se e o improvável grupo não tem opção senão unir-se para derrotar Roman Sionis.

A obra cinematográfica é realizada por Cathy Yan e pertence ao universo da DC Comics. “Birds of Prey” trata-se de um spin-off do filme “Suicide Squad”, que chegou aos cinemas em 2016.