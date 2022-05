Famosos juntam-se para a estreia da série “Obi-Wan Kenobi”

Várias caras conhecidas marcaram presença no Planetário de Marinha para a estreia de “Obi-Wan Kenobi”, a nova série original da Lucasfilm já disponível no Disney+.

Iva Domingues, Carolina Torres, Igor Regalla, Vanda Miranda, Fernando Alvim, Quimbé, Jorge Gabriel e Rodrigo Paganelli foram alguns dos famosos que estiveram juntos no evento na Cúpula do Planetário de Marinha.

A história começa dez anos depois do evento dramático de “Star Wars: A Vingança dos Sith”, em que “Obi-Wan Kenobi” enfrenta a sua maior derrota – a queda e a corrupção do seu melhor amigo e aprendiz Jedi, “Anakin Skywalker”, que passou para o lado do “Lorde Sith Darth Vader”.

A série marca o regresso de Hayden Christensen no papel de “Darth Vader”. A juntar-se ao elenco estão Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.