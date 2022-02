Famosos juntam-se para preparar o corpo para o Inverno com aula de yoga

Helena Costa, Ricardo Carriço e Isabel Figueira juntaram-se no passado sábado, 13 de novembro, na Ajuda, em Lisboa, numa manhã dedicada a restabelecer energias e preparar o corpo para o inverno.

O desafio proposto foi o de parar, centrar atenções no corpo e prepará-lo para os desafios que aí vêm. Uma aula de Yoga, seguida de um brunch que juntou diversas caras conhecidas.

Para Ricardo Carriço, a manhã de sábado organizada pela Centrum serviu, sobretudo, para refletir. “Todos nós achamos que dedicamos tempo suficiente a cuidar do nosso corpo, mas se calhar não é bem assim, sobretudo na parte interior. Às vezes é bom parar, pensar, perceber o que somos e a forma como todo o nosso corpo se alinha e desalinha”, alerta o ator.

“Hoje em dia há uma preocupação maior em cuidarmos do nosso corpo, até por causa

disto tudo que estamos a passar. Por vezes, esta corrida em que vivemos o dia-a-dia

faz-nos esquecer de nós. Depois destes dois confinamentos, as pessoas começaram a

olhar um pouco mais para si próprias e percebemos que é importantíssimo reforçarmos

o nosso sistema imunitário, até porque à medida que vamos envelhecendo vamos

perdendo algumas coisas que já não conseguimos recuperar se não as compensarmos

com vitaminas e com exercício”, explica Isabel Figueira.

Para Helena Costa, já com alguma experiência nas aulas de Yoga, “o pilar da vida é o

bem estar”. “É por isso que dedico pelo menos uma hora diária, de manhã, para fazer

exercício físico, para estar mais forte e saudável”, confessa a atriz.