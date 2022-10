Figuras públicas antecipam Dia das Bruxas

Várias figuras públicas puseram a “mão na massa” antes do Dia das Bruxas e divertiram-se na “Gourmet Experience” do El Corte Inglés, em Lisboa.

A Alcoa e o “Gourmet Experience” do El Corte Inglés, em Lisboa, juntaram se para um verdadeiro “workshop” do doce mais emblemático da pastelaria Alcoa com uma “pitada” de Dia das Bruxas.

Os famosos convidados encheram as cornucópias com fantasmas e abóboras num ambiente divertido e bem-disposto o resultado foi quase igual às originais.

Martinho Silva, Ricardo Trêpa, Tristana Esteves Cardoso, entre muitas outras caras conhecidas puseram as “mãos na massa”.

Se quiser provar este doce convencional este mês vai estar acompanhado com fantasminhas no piso 7 do El Corte Inglês, em Lisboa.