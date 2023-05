Figuras públicas marcam presença na inauguração da nova loja ECCO

A ECCO abriu uma nova loja no Centro Comercial Colombo e a inauguração contou com várias caras conhecidas.

Muitas caras conhecidas marcaram presença na inauguração da nova loja ECCO, que aconteceu no final do mês passado, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa.

Catarina Gouveia, Filipa Nascimento, Inês Gutierrez, João Montez, Marta Andrino, Joana Seixas, Joana Amaral Dias, Adriane Garcia, Custódia Gallego e Nuno Pardal são apenas alguns dos muitos famosos que não perderam o evento.

“Sou tanto da natureza como da cidade, por isso valorizo muito calçado que me permita estar nestes dois ambientes de forma confortável. Além disso, aposto sempre em sapatos de boa qualidade, não só por uma questão de saúde e bem-estar, mas também porque sou apologista de um consumo sustentável através de produtos realmente duradouros. A ECCO partilha estes valores comigo e, por isso, vim conhecer todas as sugestões de calçado na nova loja do Colombo”, explicou Catarina Gouveia.

Marco Costa, Head of Sales South West da empresa, contou, em comunicado, o porquê de terem elegido o Centro Comercial Colombo para a abertura da nova loja: “O Colombo é uma referência como destino de compras em Lisboa e, não há dúvidas, que é um lugar estratégico onde a marca queria estar presente. Este ano, demos mais um passo em direção ao futuro da marca em Portugal, ao abrir este espaço, num lugar tão icónico e não poderia ser num ano mais especial, em que celebramos 60 anos de história”.