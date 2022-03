Foo Fighters, The National e Liam Gallagher confirmados para o Rock in Rio Lisboa 2021

As três bandas, inicialmente agendadas para atuar no Rock in Rio Lisboa a 21 de junho deste ano, confirmam presença na nona edição do festival, reagendada para junho de 2021.

Foo Fighters, The National e Liam Gallagher sobem ao Palco Mundo da Cidade do Rock a 19 de junho do próximo ano, mantendo assim o alinhamento previsto para este dia. Os bilhetes adquiridos mantêm-se válidos para a nova data.

O público que já tinha adquirido bilhete para o dia 21 de junho de 2020 (data inicialmente prevista para a atuação de Foo Fighters, The National e Liam Gallagher) terá o seu bilhete automaticamente válido para dia 19 de junho do próximo ano, não sendo necessária qualquer revalidação ou troca.

O mesmo se aplica a todos os que adquiriram passe para o primeiro fim de semana de festival, que se mantém agora válido para os dias 19 e 20 de junho de 2021.

Caso algum dos artistas inicialmente previstos para atuar no Palco Mundo em 2020 não se confirme para a edição de 2021, os portadores de bilhete para esse dia específico poderão trocar o seu bilhete para uma data à escolha, efetuando um processo de revalidação do mesmo, ou solicitar o reembolso no prazo de 30 dias a contar da data da “não confirmação”.

LEIA TAMBÉM: