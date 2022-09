Hotel Memmo Alfama recebe fado e muitos famosos

O hotel Memmo Alfama, em Lisboa, recebeu o fado e a comunidade de urban sketchers de Portugal, num evento que juntou vários famosos.

No passado dia 13 de setembro o Memmo Alfama, em Lisboa, reuniu duas artes: o fado e a comunidade de urban sketchers de Portugal, que além de pintarem as diferentes paisagens ao vivo do hotel, pintaram os fadistas convidados.

Desde o início do verão que a curadoria do fado é assinada pela fadista Cuca Roseta e todas as terças das 20h às 23h no terraço privado do hotel Memmo Alfama canta-se o fado intimista com os melhores fadistas.