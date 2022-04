Influenciadoras promovem o uso de máscaras como sinal de identidade

Com a pandemia da Covid-19 a crescer num ritmo galopante, as máscaras tornaram-se num dos maiores objetos de proteção. As influenciadoras espanholas Maria Pombo e Maria Jaime escolheram a marca Maskk.

Além de proteger de uma eventual infeção do novo Coronavírus, as máscaras tornaram-se num objeto de moda internacional, um “must-have” desta e das próximas estações. Empresas, marcas, particulares ou mesmo clubes de futebol estão a fabricar máscaras personalizadas aos milhares, ideais para quem quer manter a identidade, mesmo com o rosto escondido.

Duas das maiores influenciadoras mundiais também já se renderam a estas peças e as espanholas Maria Pombo e Maria de Jaime escolheram a Maskk.

“Queremos assumir a máscara da Maskk como um sinal de identidade individual. O mundo da moda tem um papel cívico, social e fundamental no que diz respeito a tornar este acessório numa inevitabilidade positiva, leve e saudável. Assim, queremos que os nossos consumidores sintam que nada os faz perder o estilo próprio, aliando-o à segurança e ao conforto”, refere Tiago Lopes, elemento da equipa de comunicação.

Uma das particularidades desta máscara é poder ser pendurada ao pescoço, sem pesar e sem precisar de ser guardada em malas ou bolsos, o que facilita a sua utilização.

Mais informações sobre toda a coleção em: https://maskk.com/.