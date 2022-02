José Avillez celebra Dia dos Mortos no restaurante Cascabel com ajuda dos famosos

José Avillez convidou várias caras conhecidas como Marisa Cruz, Fernando Alvim, Mafalda Rodiles, Tristana Esteves Cardoso e Rita Andrade para celebrar o Dia dos Mortos no restaurante Cascabel.

O “chef” português organizou no espaço no El Corte Inglês, em Lisboa, que divide com o “chef” Roberto Ruiz, um momento celebrativo do Dia dos Mortos, que decorreu na terça-feira passada, 2 de novembro.

Para “celebrar a vida”, os dois “chefs” preparam uma experiência “gourmet” relacionada com a temática. Os famosos que foram convidados tiveram direito a uma maquilhagem a condizer com a data.