Nilton e Diogo Beja assistem a sessão especial de “Não Olhem Para Cima”

Nilton e Diogo Beja foram algumas das caras conhecidas que se juntaram no Cinemas NOS Colombo para assistir ao filme “Não Olhem Para Cima”.

Ana Luísa Barbosa, André Henriques, Ana Isabel Arroja, Ari Girão, Catarina Sikiniotis, Quimbé e Iva Lamarão também estiveram presentar para o evento.

Tal como Maria João Lopo de Carvalho, Mariana Patrocínio, Nilton, Nuno Janeiro, Pedro Górgia, Rita Cruz e Sofia Jardim.

“Não Olhem Para Cima” acompanha a história de Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), uma estudante de astronomia, e o professor, o Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio). Os dois descobrem que um cometa se encontra em rota de colisão direta com a Terra.

Para piorar a situação, ninguém mais se parece importar, porque não é fácil informar a humanidade acerca de algo do tamanho do Evereste que está prestes a destruir a Terra. Com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall partem numa digressão mediática para falar com a indiferente Presidente Orlean (Meryl Streep) e o bajulador filho e chefe de gabinete desta, Jason (Jonah Hill), e participar num animado programa das manhãs apresentado por Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry).