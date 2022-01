Paula Bollinger e Chef Eunice Silveira juntam-se celebrar as mulheres

A agência Fábrica organizou um evento intitulado De Mulher Para Mulher, em parceria com a Sagres e a Chef Eunice Silveira, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, que se assinalou no dia 8.

Tratou-se de um encontro só para as mulheres, no qual a Sagres apresentou garrafas personalizadas onde todas as convidadas escreveram uma mensagem “de mulher para mulher”.

A apresentadora Paula Bollinger alertou para o amor-próprio no discurso que teve antes de almoço: “Temos de nos amar. Acordar e dizer: ‘Eu sou linda’. Ter tempo para nós. Mimar-nos.”

A refeição esteve à responsabilidade da Chef Eunice Silveira. A Palate nasce da paixão da Chef pela arte da culinária criativa. Todas as criações resultam numa experiência gastronómica de excelência que só é possível quando se cozinha com paixão.