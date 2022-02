Pedro Granger, Vanessa Oliveira e Ana Luísa Barbosa juntam-se para evento da Lego

Vários famosos estiveram no Hotel Double Tree by Hilton, no Saldanha, em Lisboa, para o lançamento da gama de adultos da LEGO.

Vanessa Oliveira, Andreia Vale, Ana Isabel Arroja, Pedro Granger, Quimbé, Pedro Laginha, Miguel Costa, Ana Luísa Barbosa, Mariana Alvim e Catarina Miranda foram as figuras públicas presentes neste evento que decorreu no passado dia 22 de outubro.

“Estas gamas têm temas que são adaptados aos gostos dos mais velhos e a complexidade da construção também, onde além de brinquedos, inclui também peças decorativas e de coleção”, pode ler-se no comunicado da marca.

Máquinas de “gifs” pessoais, várias “playtables” como do “Super Mario” para jogarem com as novidades e muitas provas de construção foram alguns dos desafios.