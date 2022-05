Primeiro-ministro na antestreia de “Um Filme Em Forma de Assim”

António Costa, primeiro-ministro, e Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, estiveram na antestreia do filme “Um Filme Em Forma de Assim”, de João Botelho.

O cinema São Jorge, em Lisboa, recebeu a antestreia do novo filme de João Botelho, no dia 28 de abril. Entre os convidados destaque para a presença do primeiro-ministro e do ministro da Cultura.

Soraia Chaves, Joana Santos, Pedro Lacerda, Carolina Patrocínio e o ator brasileiro Chico Diaz foram algumas das caras conhecidas que também se juntaram ao evento para assistir ao novo filme.

“Um Filme Em Forma de Assim” é baseado na obra de Alexandre O’Neill, sendo uma homenagem do realizador ao escritor português. A longa-metragem chega aos cinemas a 12 de maio.