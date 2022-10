Tony Miranda brilha com desfile em Lisboa inspirado na “liberdade” e “paz”

Tony Miranda apresentou esta quinta-feira, 19 de outubro, em Lisboa, a sua nova coleção de moda dedicada a um tempo novo de “Liberdade” e “Paz”. O desfile foi considerado um sucesso.

Com cerca de 80 peças femininas e masculinas, o desfile do criador português juntou uma linha “couture” – pensada para ambientes de contacto social e de trabalho – com propostas da sua Coleção Privada 2023.

O desfile Recomeçar 2023 – Liberdade e Paz foi composto por dois momentos. O inicial – noturno e um pouco nostálgico – foi uma referência aos períodos de confinamento da pandemia da covid-19.

“Quer nos piores momentos da covid, quer no início da guerra, criei modelos com tecidos pretos e brancos e com cinzentos”, afirma Tony Miranda, em comunicado.

Já o segundo momento do desfile representou a proposta do criador português para os anos seguintes, com lugar para a luz, para a cor, a esperança e a liberdade. Houve brancos, mas também verdes, rosas, azuis, vermelhos, dourados e prateados. A seda dominou: crepes, cetins, tafetás e “musselines”.

“Precisamos de recuperar dos traumas: precisamos de nos voltar a sentir livres!”, afirma Tony Miranda. “A economia está a crescer, precisamos de construir uma cultura de paz, uma cultura de convívio entre as pessoas, de diálogo, de compromisso”. Segundo o “stylist”, “precisamos de voltar a festejar juntos, sem nuvens negras”.

Homens clássicos e elegantes

Quanto às peças masculinas, Tony Miranda manteve a sua propensão clássica, elegante e discreta, para os “homens invisíveis”, como lhes chama. “Contudo, esta coleção vai ter também propostas para os homens que se atrevem, com tecidos, linhas e estampados muito afirmativos” garante.

A roupa para homem teve igualmente um lugar relevante no desfile. Fatos originais, distintos, trabalhados para servirem a elegância masculina em 2023. Linhas de base clássica, muito elegantes.

Há um elemento na conceção deste desfile que Tony Miranda faz questão de sublinhar. “Queremos transportar para mais pessoas o trabalho que nos habituámos a fazer com clientes exclusivos: esta coleção é o nosso contributo para o período de recuperação que o mundo deve acentuar”, afirma o criador de moda.

“Os anos 2022 e 2023 só poderão ser de recomeço se as pessoas se unirem para defender a liberdade e construírem a paz”.

O desfile contou, entre outros, com os manequins Valter Carvalho e Afonso Vilela, assim como o ex-modelo Ricardo Carriço. A “passerelle” foi um sucesso e muito elogiada por todos os presentes durante o evento.

Tony Miranda, que iniciou a sua carreira em Paris, na Maison Joseph Camps, um mestre da alta-costura francesa, foi diretor criativo da casa Ted Lapidus. Depois, abriu a sua primeira boutique e atelier em Paris no 61 bis Av. Suffrem e, mais tarde, instalou-se no 5 Rue Cambon, no bairro da moda. No final dos anos 90, fixou atelier na Avenida da Liberdade, em Lisboa.