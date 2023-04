A declaração de amor de Fanny ao novo namorado: “Amo-te!”

Fanny Rodrigues declarou-se pela primeira vez publicamente ao novo namorado, através de uma frase nas redes sociais.

Já não escondem: depois de alguns meses de um namoro discreto, Fanny Rodrigues e o novo namorado, Jorge Frade, assumiram a relação e a apresentadora do “Somos Portugal”, da TVI, fez mesmo uma declaração de amor pública.

Recorde-se que, no início de março, em conversa com Cláudio Ramos, Fanny falou da relação com Jorge Frade pela primeira vez, a propósito da diferença de idades: ela tem 31 e o operador de câmara 47 anos. “Não é difícil para mim, só para as outras pessoas. Mas eu não acho que tenhamos uma grande diferença de idade”, disse.

“Estou muito bem e muito feliz. Toda a gente sabe da relação e estou tranquila”, concluiu aquela que no “reality show” “Casa dos Segredos” ficou conhecida como a “belle portugaise”.