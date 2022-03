A declaração de amor de Luísa Castel-Branco ao filho mais velho

António Castel-Branco completa esta quarta-feira 41 anos e a mãe, comentadora do social da SIC, escreveu-lhe uma declaração de amor e assume a sua importância na educação dos outros filhos.

Luísa Castel-Branco não escondeu a emoção ao escrever uma declaração de amor ao filho mais velho, António, que completa esta quarta-feira 41 anos.

A comentadora do “Passadeira Vermelha” programa do social emitido todas as noites pela SIC, elogiou o primogénito e a capacidade de ajudar a formar os irmãos mais novos.

“Hoje faz 41 o ser humano mais importante da minha vida. Amo todos os meus filhos de igual maneira. Neste amor gigante que só as mães conhecem. Mas este filho, é para mim e para os irmãos a base, a fundação, o pilar, o norte e o sul da nossa família, deste clã que já viveu muito e que se aqui chegámos todos, construindo novas famílias, caminhando em frente, a ele o devemos”, começou por escrever Luísa Castel-Branco nas redes sociais.

“Desde os 11 anos a fazer o papel do pai que não havia, muitas e muitas vezes me culpei por isso. Não é por ser meu filho, mas até hoje não conheci ninguém com um coração deste tamanho, com uma preocupação com os outros, um gigante nas amizades”, acrescentou a comentadora do “Passadeira Vermelha”.

“Que Deus o proteja, António. E lhe dê apenas o retorno de quem é e do que faz. Por todos. Amo-o daqui até á lua coberta de açúcar”, concluiu Luísa Castel-Branco, que é ainda mãe de Inês e Gonçalo Castel-Branco.