À espera do segundo filho, Angie Costa conta como conheceu Miguel Coimbra

Angie Costa foi convidada de Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC e contou como conheceu Miguel Coimbra, dos D.A.M.A.

Angela Costa e Miguel Coimbra vão ser pais pela segunda vez. A atriz foi a convidada de Júlia Pinheiro, no programa da tarde da SIC, e contou como conheceu o músico dos D.A.M.A.

A também influenciadora começou por contar que tudo começou quando se mudou para Lisboa, em 2020, após uma separação. “Tinha um namorado na altura, não estava numa fase maravilhosa para encontrar outro amor. Mas, passado meio ano de me mudar para Lisboa e de a minha relação antiga ter terminado, já me senti, se calhar, preparada para arranjar uma pessoa”, contou.

A primeira vez que se encontrou com o atual companheiro foi num jantar com Bárbara Bandeira. Contudo, Angie conta que, na altura, Miguel estava acompanhado e, por isso, não interferiu. Porém, mais tarde, voltaram a encontrar-se no aniversário de um amigo.

“Nos encontrámos outra vez e ele aí já não estava acompanhado. Foi logo, começámos a falar e pronto, deu-se”, revelou. A atriz acrescenta que o artista foi rápido em pedi-la em namoro, mas que não estava pronta para tal.

“Eu tinha saído de uma relação há pouquíssimo tempo. Não queria estar a dizer que sim a um namoro. Não sei porquê, mas, na altura, fez sentido para mim. Eu disse: ‘Calma’”.